João Guilherme foi um dos destaques do EC São Bernardo na Copinha São PauloFoto: Divulgação/Instagram

Publicado 23/02/2023 13:38

O Botafogo acertou a contratação do atacante João Guilherme, do Esporte Clube São Bernardo, de São Paulo. Segundo o perfil "Guia Alvinegro", no Twitter, o jovem de apenas 18 anos chega ao Glorioso inicialmente para o sub-20. Considerado promissor, o jogador atua pelo lado do campo e tem características de jogo parecidas com as de Jeffinho, que se destacou recentemente com a camisa alvinegra.

"Quero agradecer a Deus por estar me proporcionando essa oportunidade de vestir essa camisa maravilhosa que é a do Botafogo. Quero agradecer pelo apoio dessa torcida fantástica que o Fogão tem, me sinto lisonjeado e muito bem recebido", disse João Guilherme ao "Guia Alvinegro".

João Guilherme foi um dos destaques do EC São Bernardo na Copa São Paulo de Futebol Júnior com três gols em três jogos. Apesar de chegar ao Botafogo para o sub-20, ele tem grande chance de ser promovido ao profissional ainda este ano por ter um grande potencial.