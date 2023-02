Leonel Di Placido - Divulgação / Lanús

Publicado 23/02/2023 11:14

Rio - Novo reforço do Botafogo, Leonel Di Plácido desembarcou no Rio na manhã desta quinta-feira (23). Em sua chegada, o argentino, de 29 anos, se mostrou animado com a possibilidade de vestir a camisa alvinegra.

"Já estou aqui no Aeroporto do Rio e estou muito feliz de poder jogar no Botafogo. É um clube muito grande e de muita história, estou entusiasmado para jogar aqui e conhecer meus companheiros", disse Di Plácido ao "GE".

O lateral realizará exames médicos nas próximas horas e, após aprovado, assinará contrato com o Glorioso. Ele será emprestado pelo Lanús até o fim deste ano, com opção de compra ao fim do vínculo.

Cria da base do All Boys, Leonel Di Placido também vestiu a camisa do Atlético Tucumán antes de acertar com o Lanús, em agosto de 2017. Na última temporada, o jogador entrou em campo em 31 oportunidades, marcou um gol e deu uma assistência. O argentino obteve, ainda, uma média de 66 minutos em campo por partida disputada.