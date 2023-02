Área do refeitório do CT Espaço Lonier já está decorada com papel de parede do Botafogo - Reprodução de vídeo

Publicado 21/02/2023 17:35

O elenco do Botafogo voltou a treinar nesta terça-feira (21) após dois dias de folga e iniciou a preparação para o clássico de sábado (25) contra o Flamengo, em Brasília. Além disso, os torcedores alvinegros puderam ver evolução na estrutura do CT Espaço Lonier, em um vídeo postado pelo técnico Luís Castro nas redes sociais.

Após dois dias de descanso, estamos de volta ao trabalho pic.twitter.com/9c1tdF6GYB — Luís Castro (@luiscastrocoach) February 21, 2023

Ao som da música 'Eta povo pra lutar', do botafoguense Zeca Pagodinho, o português apresentou imagens de dentro do CT, com melhoras visíveis na estrutura interna após reforma, como o refeitório e outra área comum, que também estão decorados já com imagens relacionadas ao Botafogo.



O campo também aparenta estar em boas condições. Essa era uma exigência de Luís Castro à diretoria da SAF, que investiu em uma reforma do Espaço Lonier. Mais melhorias estão programadas para serem entregues.