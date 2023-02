André Mazzuco - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/02/2023 13:11

Rio - O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, se manifestou neste sábado (18) sobre a pressão de "correntes internas" para uma punição ao lateral-direito Rafael, expulso no clássico contra o Vasco. Em nota enviada através da assessoria de imprensa, o dirigente afirmou que o clube não aceitará esse tipo de movimento e que o jogador merece respeito.

“O Botafogo não construiu uma família por acaso. Pautado em respeito, trabalho e exigência, entre todos. Não vamos aceitar movimentos de “corrente interna”, que lembram velhas práticas, ou qualquer tentativa do tipo. Rafael é um atleta que merece respeito e qualquer discussão sobre eventos do futebol será tratada internamente pelos profissionais que participam do processo decisório do futebol“, disse Mazzuco.

Rafael foi expulso no fim do primeiro tempo no clássico com o Vasco, na última quinta-feira, no Maracanã. Ele se descontrolou após o árbitro marcar pênallti de Joel Carli em Gabriel Pec e tentou agredir os jogadores adversários. Após checar o VAR, o árbitro voltou atrás na marcação da penalidade, mas aplicou o cartão vermelho para o camisa 2.

Além de Rafael, o Botafogo também perdeu Adryelson, expulso com apenas 10 minutos no clássico. Os dois estão suspensos e desfalcarão o Glorioso contra o Flamengo, no próximo sábado.