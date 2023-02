Lucas Perri é o grande nome da defesa alvinegra em 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2023 14:14

Apesar da boa atuação, Lucas Perri não conseguiu evitar a vitória do Vasco em cima do Botafogo por 2 a 0 no Maracanã. O goleiro concedeu entrevista na zona mista depois do jogo e analisou a atuação da equipe alvinegra no clássico. Assista ao vídeo acima.

"Duas expulsões em um clássico complica a nossa situação. No final do primeiro tempo, tentamos manter a tranquilidade, porque sabíamos que teríamos mais 45 minutos. Quando ganhamos um clássico, sabíamos que não éramos o melhor time do mundo. Agora que perdemos com dois expulsos, não somos o pior time do mundo. É seguir trabalhando, porque eu tenho certeza que a gente continua no caminho certo", declarou Perri.

A arbitragem do clássico vem gerando muitas polêmicas nas redes sociais. O Botafogo teve dois jogadores expulsos, e Vasco teve um pênalti anulado após checagem no VAR. Na visão do goleiro, é complicado questionar as decisões do juiz.



"É difícil falar. São situações muito rápidas. Tudo é uma controvérsia. A gente teve a situação do VAR que nós estávamos discutindo no campo se era pênalti ou não. Então, um jogo de futebol é feito de detalhes, e um clássico mais ainda. A gente lamenta as duas expulsões, mas não é o fim do mundo. A gente vai trabalhar e dar a volta por cima", afirmou.

Apesar da derrota, Perri realizou boas defesas no Maracanã. O goleiro vem sendo um dos protagonistas do time de Luís Castro neste começo de temporada.



"Muito feliz por poder ajudar o time. Hoje a gente não saiu com a vitória, mas pude ajudar na medida do possível. Eu só tenho a contribuir ao grupo de goleiros do Botafogo. Não importa se é eu, Gatito ou Douglas, quem estiver jogando é o que importa para o sucesso do Botafogo", finalizou.



O Glorioso entra em campo no dia 25 de fevereiro, diante do Flamengo, às 18h, no Mané Garrincha, em partida válida pelo Campeonato Carioca.