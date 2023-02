Tchê Tchê durante o jogo do Botafogo contra o Vasco - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Tchê Tchê durante o jogo do Botafogo contra o VascoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/02/2023 23:46

Tchê Tchê fez questão de valorizar o esforço do Botafogo, que jogou com dois homens a menos durante todo o segundo tempo, na derrota para o Vasco por 2 a 0, nesta quinta-feira. Em entrevista à Cazé TV, o volante destacou que a equipe vendeu o resultado caro e afirmou que o grupo sai do Maracanã fortalecido para os próximos compromissos.

"Não estamos aqui para pedir desculpa para ninguém. Acho que a gente fez o que deu para fazer, vendemos a derrota caro para eles, pode ter certeza disso. Eles viram que nosso time é muito forte estando com todos os jogadores ou com dois jogadores a menos. A família, que nós falamos, foi demonstrada. A gente teve muita coragem mesmo com dois a menos. Fizemos um jogo 'ok' mediante a situação toda que aconteceu. Pode ter certeza que a gente sai fortalecido daqui", ressaltou Tchê Tchê.

"O torcedor também entende que fizemos uma boa partida. Um time bem aguerrido, que é a cara do Botafogo. A gente sai mais forte daqui para a próxima batalha, temos dois jogos difíceis e serve para fortalecer. Acabou acontecendo um jogo atípico, foge um pouco do que a gente pode fazer, mas é isso. Acho que a gente sai orgulhoso daqui. Ninguém gosta de perder, a gente tem certas lições. Time muito corajoso, estou orgulhoso de todo mundo. E como disse, vendemos a derrota de uma maneira muito cara para eles. Pode ter certeza que eles, mesmo com a vitória, provaram da nossa força", completou.

O meio-campista também fez uma queixa sobre a arbitragem, especialmente no primeiro gol do Vasco. Isso porque, na origem do lance, o árbitro viu falta de Victor Sá no zagueiro Léo. Com isso, o Cruz-Maltino recuperou a posse e abriu o placar no Maracanã logo na sequência.

"Difícil falar sobre a arbitragem. Eles têm o árbitro de vídeo para ajudar, para ver melhor. A gente não sabe o que aconteceu. No primeiro lance do Adryelson, um menino (Galarza) que buscou o contato, empurrou o Adryelson de costas e acabaram tomando amarelo os dois juntos", disse Tchê Tchê.

"Do meu ponto de vista, no primeiro gol, não foi falta ali no Léo. O (Victor) Sá chega junto com ele, dá o carrinho. Obviamente a disputa é um choque, mas, no meu ponto de vista, não foi falta. Logo em seguida saiu a gente tomou o gol", finalizou.

Em tempo: agora, o Botafogo vira a chave para a nona rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro volta a campo no dia 25 de fevereiro, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília.