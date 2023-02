Di Plácido tem negociações avançadas para defender o Botafogo em 2023 - Divulgação/Lanús

Publicado 16/02/2023 15:08

Rio - O lateral-direito Leonel Di Plácido quer ser jogador do Botafogo. De acordo com o o jornalista argentino César Luis Merlo, do canal “TyC Sports”, o argentino já comunicou ao Lanús que está decidido a aceitar a proposta do Glorioso.

Di Plácido já se acertou com o Botafogo, mas ainda falta um acordo entre os dois clubes. O Botafogo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas o Lanús espera uma posição da AFA para conseguir inscrever novos jogadores. O time argentino não quer ficar sem uma peça de reposição para o lateral.

O lateral, de 29 anos, disputou 31 jogos pelo Lanús, na última temporada, com um gol e uma assistência. Ele tem contrato com o clube até 2026. Antes de atuar pelo Lanús, Di Placido passou por outras equipes do país como All Boys e Atlético Tucumán. Ele chegou a receber uma oportunidade na seleção tricampeã mundial em 2018.



Até o momento, o Alvinegro já fechou com três reforços para a temporada atual. O zagueiro Luís Segovia, nascido no Equador, o volante Marlon Freitas e o atacante Carlos Alberto. O lateral seria a quarta contratação.