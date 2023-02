Di María levanta taça da Copa - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 15/02/2023 17:30

Rio - Campeão do mundo pela seleção argentina, o apoiador Ángel Di María, de 35 anos, vem sendo alvo de especulações. De acordo com o portal espanhol "Fichajes.net", o Botafogo seria um dos concorrentes para contratá-lo. Além do Glorioso, o Rosario Central, da Argentina, seria a outra opção.

O meia tem contrato até junho com a Juventus, mas não deverá seguir. Existe a possibilidade de Di Maria interromper uma sequência de 17 temporadas atuando no futebol europeu. Ele passou por clubes como Benfica, Real Madrid, PSG, Manchester United e agora a Velha Senhora.



Di María foi revelado pelo Rosário Central e atuou pelo clube argentino até 2007, quando com 19 anos se transferiu para o Benfica. Na temporada atual, pela Juventus, ele entrou em campo em 18 jogos, fez três gols e deu seis assistências.