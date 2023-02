Segovia - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo terá um desfalque importante no setor defensivo para o clássico com o Vasco, na próxima quinta-feira, às 20h30, no Maracanã. Por uma questão de regulamento, o zagueiro equatoriano Segovia não poderá ser escalado.

O duelo entre as duas equipes é válido pela terceira rodada do Carioca e seria disputado no dia 21 de janeiro, mas foi adiado a pedido do Vasco, que estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Como Segovia só foi inscrito após essa data, terá que ficar de fora.

Em seu regulamento, a Ferj diz que "para cada uma das partidas do campeonato, somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada". Como a terceira rodada começou em 21 de janeiro e o dia 20 foi feriado no Rio, Segovia teria que ser inscritos até o dia 18 para estar em situação regular.

Pelo lado do Vasco, também haverão desfalques. Os goleiros Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues também foram inscritos após a data e estão fora da partida. O volante Jair é outro que não teria condições de jogo, mas já seria desfalque por uma lesão na coxa esquerda.