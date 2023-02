Marlon Freitas - Vitor Silva / Botafogo

Marlon FreitasVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/02/2023 18:00

Rio - O volante Marlon Freitas, de 27 anos, foi um dos poucos reforços do Botafogo para a atual temporada. O jogador tem ficado com opção no banco de reservas de Luís Castro. Na opinião de Marlon, o Alvinegro tem um elenco bastante qualificado e a expectativa para a temporada é a melhor possível.

"Acho que o Botafogo está bem servido em todas as posições. Temos um grupo muito bom, são jogadores qualificados, só de estarem aqui no Botafogo qualidade têm. Ainda temos muito a evoluir, mas tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Antes de chegar ao Botafogo, Marlon Freitas, que foi revelado pelo Fluminense, se destacou pelo Atlético-GO. De volta a um clube grande, o volante citou o aprendizado que vem vivendo no clube de General Severiano.

"Isso é bom demais. Estou aprendendo muito aqui. Não tem idade para poder aprender e aqui não é diferente. Têm jogadores líderes aqui, como Cuesta, Carli, Marçal… Estou aprendendo muito. Dizer que estou muito feliz, isso é importante, estou muito à vontade, a confiança de todos é muito importante", disse.