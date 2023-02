Lucas Piazon - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/02/2023 16:31

Rio - Contratado por empréstimo no ano passado, o meia Lucas Piazon, de 29 anos, tem apresentado um futebol melhor pelo Botafogo neste começo de temporada. Porém, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca ainda adota cautela em relação a sua permanência.



Piazon pertence ao Braga e tem contrato até junho de 2023. Por mais que exista a possibilidade de uma renovação, o assunto ainda é tratado com ressalvas. Até o momento, o jogador entrou em campo em 24 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. Na última partida, contra o Bangu, ele fez um dos gols da vitória alvinegra.

Luís Castro conta bastante com o jogador e vem recebendo muitos elogios. Após a partida contra o Bangu, o português chamou o meia de "fantástico". "O Piazon é um jogador fundamental quando está em campo, assim como é o Victor. O homem da posição da 11, o 7, o 9. São jogadores decisivos naquilo que falamos, da pressão alta. Eles acompanham, cortam linhas de passe. Sem bola, o Piazon é um jogador fantástico", contou.

No contrato de empréstimo com o Braga, o Botafogo vinculou sua opção de compra no valor de 1,8 milhão de euros (algo em torno de R$ 10 milhões). O clube irá avaliar a possibilidade de exercer o direito ou de tentar um novo empréstimo.