Lucas Piazon comemora gol marcado na vitória do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Lucas Piazon comemora gol marcado na vitória do Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2023 14:41

Lucas Piazon revelou a orientação que recebeu do técnico Luís Castro antes de entrar em campo no jogo contra o Bangu. Em entrevista à Cazé TV após o término da partida, o meio-campista do Botafogo falou sobre a conversa e explicou como suas características se encaixavam com o pedido do treinador.

"O mister sempre pede para eu fazer movimentos nas costas da defesa, que é uma jogada característica. Sempre tento ser agressivo no último terço, sempre tento buscar esses movimentos para abrir espaços para os meus companheiros ou até mesmo para mim", contou o jogador.

Piazon, inclusive, mudou a história da partida. Ele bateu o escanteio que originou o gol de Tiquinho Soares e ainda marcou o seu nos acréscimos para sacramentar a vitória do Botafogo sobre 2 a 0.

"O jogo estava difícil. O Bangu estava bem no jogo, eles tocam bem a bola, estava complicado pressioná-los. Mas a gente sempre tem que tentar. Tivemos mais chances de gol e a vitória foi merecida", disse Piazon.

Em tempo: o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h30, para enfrentar o Vasco no Maracanã. A partida é válida pelo jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca.