Publicado 12/02/2023 12:37

Rio - O Botafogo terminou mais uma partida sem sofrer gols ao vencer o Bangu por 2 a 0, na noite do último sábado, no Luso-Brasileiro. Após o jogo, o técnico Luís Castro comemorou o bom momento do sistema defensivo, que não foi vazado em cinco das últimas seis vezes em que o time entrou em campo.

"São sinais que a equipe dá de que está em um caminho de trabalho interessante. Agora são sinais que não podem travar aqui que é o nosso objetivo fundamental, que é fazer evoluir a equipe. A equipe não ter sofrido gols e não sofrer há quatro nos dá essa estabilidade. Mas sabemos como é perigoso o futebol, de um momento para o outro perdemos as coisas que construímos. Portanto, temos todos a consciência que estamos fazendo um percurso interessante, mas temos muito que correr para estarmos no nível que queremos estar", disse Castro.

O treinador português tem feito um rodízio entre reservas e titulares neste início de temporada. Para o clássico contra o Vasco, ele afirmou que a escalação passará por uma análise.

"Nenhuma equipe do mundo faz quatro jogos ao mesmo tempo. As equipes vão caminhando ao longo da época e vão seguindo em frente. Após cada jogo fazemos a avaliação do jogo e do jogo que vem. Impossível dizermos quem vai jogar. Temos que ter um conjunto de coisas em nossas cabeças de acordo com o contexto", afirmou.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h30, contra o Vasco, no Maracanã. Atualmente, o Glorioso é o líder da competição, com 16 pontos, mas possui um jogo a mais que o Flamengo, vice-líder com 14.