Victor Sá, partida entre Fluminense e Botafogo, pelo Campeonato Carioca no Estádio Maracanã. Neste Domingo (29).Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2023 12:36

Rio - Sem muitas novidades, o Botafogo anunciou, na noite da última sexta-feira, sua numeração fixa para o restante da temporada. Uma das poucas mudanças é em relação à histórica camisa 7, que antes estava com Rafael e agora passa a ser usada pelo atacante Victor Sá.

Hora de conferir a numeração dos atletas alvinegros para a temporada 2023! Se liga aí! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/zoVKG53trh — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 10, 2023 Veja a numeração fixa do Botafogo para 2023:

Nas primeiras partidas da temporada, o Botafogo adotou a tradicional numeração de 1 a 11. Os números fixos já começam a ser utilizados na próxima partida do time carioca, contra o Bangu, neste sábado, no Luso-Brasileiro.

O Botafogo é o atual vice-líder do Campeonato Carioca, com 13 pontos. Caso vença neste sábado, ultrapassa o líder Flamengo, que teve seu jogo nesta rodada adiado por conta do Mundial.