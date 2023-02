Estádio Kleber Andrade, em Cariacica - Divulgação

Publicado 10/02/2023 19:50

Rio - O Botafogo disputará mais uma partida do Campeonato Carioca fora do estado do Rio. Nesta sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Esportes do Espírito Santo (Sesport) confirmou que o duelo do Glorioso contra o Resende, na penúltima rodada do estadual, será disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Vale lembrar que o mando de campo é do Gigante do Vale.

Por questões de segurança, o Resende não pode enfrentar nenhum dos quatro times grandes do Rio em sua casa, o Estádio do Trabalhador. Segundo o jornal capixaba “A Gazeta”, a Sesport aguardava o pagamento da taxa de uso do Kléber Andrade para confirmar a partida, o que foi feito nesta sexta.



Em 2023, Cariacica tem sido a "segunda casa" do futebol carioca. No estadual deste ano, a cidade já recebeu três partidas: Madureira 0x0 Flamengo, pela segunda rodada; Madureira 0x1 Fluminense, pela terceira; e Vasco 1×2 Volta Redonda, pela quinta rodada. A última vez que o Glorioso atuou no local foi no início de 2020, quando venceu o Vitória-ES em um amistoso.

