John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, recebeu críticas da torcida - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 10/02/2023 15:22

Rio - Tímido até o momento no mercado, o Botafogo está se movimentando em secreto. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o clube carioca já realizou propostas e tem negociações em andamento para reforçar o elenco do treinador Luís Castro.

A prioridade para o Glorioso é a contratação de um lateral-direito e também de um atacante de lado para substituir Jeffinho. Até o momento, o Glorioso fechou com apenas três jogadores. O zagueiro Luís Segovia, o volante Marlon Freitas e o atacante Carlos Alberto.

Apesar dessas possibilidades, o entendimento do Botafogo é que o investimento feito em 2022 foi o suficiente para montar um elenco forte e que o trabalho de Luís Castro tem tudo para crescer nesta temporada.