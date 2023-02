Lucas Perri é o grande nome da defesa alvinegra em 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2023 09:00 | Atualizado 10/02/2023 09:10

Existe uma frase bem conhecida no mundo do futebol que afirma que um bom e competitivo time começa por uma boa defesa. Considerando os primeiros jogos da temporada de 2023, o Botafogo do treinador Luís Castro anima seus torcedores com atuações seguras, especialmente de seu sólido sistema defensivo.

Se nos últimos anos a defesa acabou sendo o calcanhar de aquiles dos times do Botafogo e uma imensa dor de cabeça para os torcedores alvinegros, a temporada começou diferente. O setor vem chamando atenção e protagonismo, dando a segurança que o treinador português tanto buscou durante a temporada de 2022.

O nome que chama mais atenção até o momento é o goleiro Lucas Perri, que assumiu a titularidade na ausência do lesionado Gatito Fernandez. Em 3 jogos como titular, ele sofreu apenas um gol e ainda se destacou na vitória contra o clássico contra o Fluminense, defendendo um pênalti cobrado por Calegari. Outra atuação de destaque do goleiro alvinegro foi contra o Volta Redonda.

A dupla de zaga também chama atenção pela solidez e regularidade. Victor Cuesta e Adryelson chegaram durante a temporada de 2022 e rapidamente tomaram conta do setor, assumindo as titularidades e a confiança de Luís Castro. Os dois mostram sintonia nas tomadas de decisões e entrosamento dentro e fora de campo, encerrando a famosa dor de cabeça alvinegra com a defesa.

Os laterais Rafael e Marçal também possuem grande contribuição na segurança do setor. Enquanto o experiente lateral-esquerdo contribui diretamente mais na cobertura por zona, o lateral-direito, ao lado de Lucas Piazon, é o líder de desarmes do time com sete interceptações no total.

Ao todo, a equipe alvinegra sofreu apenas dois gols em seis jogos disputados na temporada. Na derrota para o Audax por 1 a 0, o time utilizou apenas jogadores do Sub-23 enquanto os titularidades focavam na preparação para a disputa da temporada.