Renzo Saravia está próximo de acertar com o Atlético-MG - Vitor Silva/Botafogo

Renzo Saravia está próximo de acertar com o Atlético-MG Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2023 15:33

Belo Horizonte - O Atlético-MG encaminhou a contratação do lateral-direito Renzo Saravia, que deixou o Botafogo no fim do ano passado. O jogador, que está sem clube, já demonstrou interesse em fechar com o Galo, e deve assinar o vínculo nos próximos dias. A informação é do portal "GE".

O lateral-direito viveu o melhor momento de sua carreira quando vestiu a camisa do Internacional, em 2020, e estava sobre o comando do argentino Eduardo Coudet, atual treinador do Atlético-MG.

No ano passado, Saravia defendeu o Botafogo em 29 oportunidades, não marcou gols e deu duas assistências para seus companheiros. O argentino tinha um dos maiores salarios do grupo, e ocupava o posto de titular absoluto. No entanto, perdeu espaço por conta de uma lesão, e deixou o Glorioso no fim de 2022.