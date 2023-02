Gabriel Pires está emprestado pelo Benfica ao Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2023 19:44

Gabriel Pires recebeu propostas de dois clubes do exterior neste ano. Ambos sinalizaram interesse em adquiri-lo por empréstimo, com opção de compra. O meia, no entanto, entende que está numa crescente e deseja permanecer no Botafogo por mais tempo.

O jogador pertence ao Benfica e está emprestado ao Glorioso até junho deste ano, com prorrogação automática até dezembro. O atleta não ficou satisfeito com suas atuações no ano passado e acredita que pode ser importante para equipe alvinegra nesta temporada.

Apesar do interesse em permanecer no Botafogo, Gabriel Pires não está fechado para eventuais negociações. A tendência é que novas propostas do exterior surjam na janela de transferências do meio do ano.



Após oscilações e problemas físicos na temporada passada, Gabriel Pires vem sendo utilizado por Luís Castro nos primeiros jogos do ano e tem dado conta do recado. O jogador tem sido uma das surpresas positivas da equipe alvinegra em 2023.



O Glorioso entra em campo neste sábado, diante do Bangu, às 19h, no Luso Brasileiro, em partida válida pelo Campeonato Carioca.