Publicado 07/02/2023 16:17

Rio - O Botafogo conta com seus torcedores para criar a nova logo do Camisa 7. Por meio de um concurso, o Glorioso quer potencializar e aprimorar o programa de sócios e receberá propostas dos alvinegros. A melhor ideia será definida pelo Departamento de Marketing do clube.

Na temporada passada, o Botafogo teve o maior número de adesões de planos do Camisa 7. Atualmente, são mais de 40 mil torcedores associados ao clube. Por isso, o Glorioso quer a presença dos alvinegros em suas campanhas. E, além da mudança da logo, também deverão ter outras reformulações no programa.

O resultado do concurso será divulgado pelo perfil oficial do Botafogo e o ganhador será premiado com uma viagem junto ao time profissional, além de poder assistir aos jogos no camarote do Camisa 7 durante um ano.

Os torcedores que quiserem participar terão que enviar suas sugestões de logos entre os dias 7 e 14 de fevereiro para o e-mail camisa7@safbrf.com.br.

Confira o regulamento do concurso publicado pelo site oficial do Camisa 7:

1 - A nova marca deve respeitar o nome do Programa [Camisa 7], as cores e os símbolos do clube;



2 - A nova marca não pode contar com símbolos, fontes e imagens protegidas por direitos autorais que não sejam de propriedade do Botafogo;



3 - As sugestões serão avaliadas por um grupo de trabalho definido pelo Botafogo;



4 - O Botafogo terá a liberdade - envolvendo os criadores - de sugerir e propor mudanças, adequações e eventuais melhorias nas marcas recebidas;



5 - Receberemos sugestões somente pelo e-mail: camisa7@safbfr.com.br entre os dias 7 e 14 de fevereiro, não serão avaliadas marcas enviadas fora do prazo;



6 - As marcas deverão obrigatoriamente ser enviadas em formato de vetor. Os seguintes formatos serão aceitos, desde que vetorizados: AI, EPS, PDF e SVG;