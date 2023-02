Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2023 15:52 | Atualizado 06/02/2023 16:09

Rio - Maior investimento da história do Botafogo, o volante Patrick de Paula, de 23 anos, teve uma atuação animadora contra o Boavista. O jovem entrou durante a partida, fez um gol e teve boa atuação na goleada por 4 a 0 no último domingo. Antes do começo da temporada, o jogador prometeu uma evolução mental para ter um desempenho superior em 2023.

"Foi um ano de aprendizado. Acho que tenho que levar como aprendizado para em 2023 não cometer os mesmos erros que cometi. Minha cabeça está bem tranquila, estou bem mais maduro que antes para poder melhorar", afirmou Patrick em vídeo divulgado pelo coach esportivo Lulinha Tavares.



Para tirar Patrick de Paula do Palmeiras, o Botafogo desembolsou cerca de R$ 33 milhões. Apesar do investimento, o jovem não conseguiu se firmar como titular em 2022, atuando em apenas 22 partidas, tendo feito dois gols pelo Glorioso.

Até o momento, o jovem entrou em campo em cinco jogos pelo Alvinegro, sendo titular inclusive no clássico contra o Fluminense, que o clube de General Severiano venceu por 1 a 0. O volante busca desenvolver seu melhor futebol e justificar o investimento feito pelo Botafogo.