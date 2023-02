Luís Castro é o técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro é o técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2023 21:00

Rio - O Botafogo alcançou o quinto jogo de invencibilidade na temporada. O Glorioso goleou o Boavista por 4 a 0, neste domingo (5), no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, e se manteve na cola dos líderes da competição. Após a partida, o técnico Luís Castro exaltou o resultado e destacou a evolução do time, mas cobrou cautela.

"Precisa evoluir em todos os setores. É nisso que trabalhamos todos os dias. Sabemos que o futebol tem avanços e recuos. Às vezes pensamos que já estamos, aí no jogo seguinte recuamos e achamos que temos que trabalhar isso ou aquilo. O processo de construção é assim mesmo. O futebol me ensinou que não se pode confiar nele. Estamos sempre alerta e achamos que podemos progredir", disse.



O treinador português fez questão de valorizar a vitória alvinegra. Luís Castro destacou que o adversário, embora seja o lanterna, tem complicado a vida dos grandes no Carioca, e lembrou do empate contra o Fluminense e da derrota pelo placar mínimo diante do Flamengo.

"O Boavista não empatou com o Fluminense e perdeu por 1 a 0 para o Flamengo? Então. O que o estadual tem feito aos mais poderosos? Roubado pontos atrás de pontos. Nós olhamos todos os jogos com muita seriedade. Com trabalho é que nós conseguimos construir nossa equipe", afirmou.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 13 pontos, no terceiro lugar, e diminuiu a diferença do líder Flamengo para apenas um ponto. O Glorioso volta a campo no próximo sábado, dia 11, contra o Bangu, às 20h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.