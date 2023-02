Luís Castro comanda treino do Botafogo: técnico já comandou o time em dois jogos no Mané Garrincha - Vítor Silva/Botafogo

Luís Castro comanda treino do Botafogo: técnico já comandou o time em dois jogos no Mané GarrinchaVítor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2023 13:36

Quase nove meses depois, o Botafogo volta a jogar no Mané Garrincha, em Brasília. Em relação ao time que venceu o Flamengo em maio, pelo Brasileirão de 2022, o Glorioso tem apenas três nomes que seguem titulares e devem enfrentar o lanterna Boavista neste domingo (5), às 16h, pelo Campeonato Carioca.

LEIA MAIS: Confira a tabela do Campeonato Carioca



Naquele 1 a 0 em 8 de maio do ano passado, apenas Victor Sá, Tchê Tchê e Cuesta seguem no time. Outros nomes que participaram daquele jogo também continuam no elenco. são os casos de Sauer, Daniel Borges, Lucas Fernandes, Gatito e Matheus Nascimento. Naquele 1 a 0 em 8 de maio do ano passado, apenas Victor Sá, Tchê Tchê e Cuesta seguem no time. Outros nomes que participaram daquele jogo também continuam no elenco. são os casos de Sauer, Daniel Borges, Lucas Fernandes, Gatito e Matheus Nascimento.

Por outro lado, o autor do gol da vitória sobre o Flamengo no Mané Garrincha, Erison foi emprestado ao São paulo, após passagem pelo Estoril, de Portugal.



Já Patrick de Paula e Lucas Piazon, que agora são titulares do Botafogo, disputaram a outra partida em Brasília em 2022, na vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia, pela Copa do Brasil, alguns dias antes do clássico com o Flamengo, em 20 de abril.



Alguns nomes do time, como Lucas Perri, Tiquinho Soares e Marçal estrearão no estádio que tem o nome do maior ídolo do Botafogo.



"É uma expectativa muito grande jogar em Brasília, no estádio que leva o nome do nosso ídolo máximo. Ainda não joguei lá, será a primeira vez. Espero contar com a nossa torcida, que é muito forte em Brasília", disse Marçal à Botafogo TV.