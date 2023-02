Del Piage é o novo reforço do Molenbeek - Reprodução

Del Piage é o novo reforço do MolenbeekReprodução

Publicado 02/02/2023 16:41

Rio - O Molenbeek, da Bélgica, anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Del Piage, que estava no Botafogo. O jogador, que vinha atuando pela equipe B do Glorioso, assinou com os europeus até o fim de 2025. O time carioca não recebeu nenhuma compensação financeira pelo negócio, mas manteve 40% dos direitos do jogador.

No Molenbeek, Del Piage continuará atuando em um clube de John Textor, já que o empresário também é acionista majoritário do time belga. Com a camisa do Botafogo, o volante disputou 37 partidas e marcou dois gols.

Além de Del Piage, o atacante boliviano Sebastian Joffre também deixou o Botafogo recentemente para defender Molenbeek. O lateral-esquerdo finlandês Niko Hämäläinen, que defendeu o Glorioso no ano passado, também reforçará o clube belga.