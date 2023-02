Víctor Sá - Divulgação

Publicado 01/02/2023 22:01

Apesar do empate sem gols entre Botafogo e Nova Iguaçu, Víctor Sá foi uma surpresa positiva para os alvinegros na Ilha do Governador. O atacante entrou no decorrer do jogo e construiu muitas jogadas ofensivas no segundo tempo.



"Complicado falar. Começamos bem no primeiro tempo e depois caímos. No segundo tempo tivemos muitas chances. Martelamos, mas não conseguimos marcar os gols. A gente sabe que não devia ter perdido ponto. Saímos chateados e frustrados, mas vamos trabalhar forte para o fim de semana", declarou Víctor Sá depois do jogo.

"O futebol é sempre muito rápido. Quando cheguei, fiz ótimas partidas. Sei da minha qualidade e da qualidade do elenco. Sei que os jogadores passam por momentos difíceis. Não posso desanimar e deixar de trabalhar, porque tenho certeza que Luís Castro e todos da comissão estão vendo", completou.



O Glorioso volta a campo no próximo domingo, diante do Boavista, às 16h, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Carioca.