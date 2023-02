Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/02/2023 14:45

Rio - O atacante Jeffinho, de 23 anos, foi negociado pelo Botafogo em definitivo com o Lyon, da França, em operação que irá render algo em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) ao Glorioso. Em participação no programa "Tá na Área", do SporTV, Paulo Nunes criticou a transferência.

"Ele só jogou seis meses de Campeonato Brasileiro, nunca tinha disputado uma Série A. Com o crescimento que ele tinha nas mãos do Luís Castro, ele poderia até dar mais ao Botafogo. Agora, quem está lá dentro sabe onde o calo aperta. Se agora foi por € 10 milhões, daqui a um ano, um ano e meio poderia ser por 20 milhões de euros. Mas esse “poderia” não está no bolso. Parabéns ao Jeffinho, vai ser muito importante para a carreira dele", disse o ex-jogador do Flamengo.

Jeffinho chegou ao Botafogo B no meio da temporada passada, após se destacar pelo Resende. No total, o jovem entrou em campo em apenas 26 jogos pelo Botafogo, fez dois gols e deu três assistências.