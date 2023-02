Boliviano Joffre deixou o Botafogo sem jogar no time principal - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2023 18:34

Uma dos primeiros jogadores a chegar fruto da parceria entre os clubes de John Textor, Sebastian Joffre teve a rescisão com o Botafogo publicada nesta terça-feira (31) na CBF. O boliviano, que não jogou pelo time principal, tinha contrato até o fim deste ano.

Emprestado pelo Crystal Palace em abril de 2022, Joffre chegou inicialmente para o time profissional, mas não agradou. Acabou descendo para o time B para disputar o Brasileirão de Aspirantes, o qual jogou as seis partidas e deu duas assistências.



Com passagem pelo Florida FC, outro time de Textor, o boliviano terá como destino mais um clube que faz parte do portfólio do empresário americano: RWD Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, segundo o jornalista Matheus Mendy.



Outros seis ex-Botafogo estão no clube belga: Barreto, Luís Oyama, Vinícius Lopes, Rikelmi, Ênio, Juninho.