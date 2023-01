Luís Castro comemorou a vitória do Botafogo contra o Fluminense no Carioca - Vitor Silva/Botafogo

A jogada do gol do Botafogo na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, no último domingo, teve o dedo do técnico Luís Castro. No vídeo de bastidores divulgado pela "Botafogo TV", antes do aquecimento, o treinador deu orientações para os jogadores e destacou a necessidade de tentar o ataque rápido quando possível. Além disso, Castro lembrou que o primeiro pensamento do time ao recuperar a bola é ir para cima do adversário.

"A organização é fundamental para nos seguirmos em frente. A forma da organização é um meio-campo muito racional. Cada um com a sua tarefa, cada um vai focar naquilo que tem que fazer e sempre com muita ambição em campo. Quando não temos a bola, queremos ganhá-la. Quando temos bola, queremos chegar ao gol. Tentamos o ataque rápido, mas não deu. Bloqueou? Ok, vamos segurar a bola no meio-campo. Mas sempre que tivermos com a posse, nosso primeiro pensamento ao recuperarmos a( bola) é ir para cima deles", disse Castro.

O gol surgiu nesse cenário. Tchê Tchê viu que Victor Sá estava livre de marcação pelo lado esquerdo e logo acionou o camisa 7. O atacante atacou o espaço, invadiu a área e bateu no cantinho para balançar as redes do Flu.

Antes da partida começar, pelo que se pôde ver no vídeo, a preleção foi comandada por Luís Castro e Marçal. O treinador ressaltou a confiança "ilimitada" que tem no grupo. Já o lateral-esquerdo chamou a atenção pelo fato da partida ser um clássico e ressaltou que todos deveriam correr pelo outro dentro de campo.

"Qualidade temos, vontade temos. Agora é irmos a jogo com tudo isso que temos dentro de nós e colocar tudo lá dentro. A confiança que tenho na equipe é ilimitada, em qualquer estádio do mundo, contra qualquer equipe do mundo nós jogamos sempre da mesma forma, para ganhar. E é, mais uma vez, aquilo que vamos fazer, jogar para ganhar com a confiança e com a união que nós caracterizam", disse Castro.

"Rapaziada, clássico. Não se precisa falar mais nada, é clássico. E esses jogos a gente vai começar ganhando de fora para dentro. Está todo mundo junto, todo mundo junto. Um correndo pelo outro", completou Marçal.

"A família está feliz. Corremos, demos tudo de nós, com qualidade, muita vontade, muita ambição, muita determinação, muita ajuda. Tudo aquilo que são valores de equipes estiveram presentes em campo. Quando vocês revirem o vídeo do jogo vão perceber isso. Houve momentos em que andamos por baixo, outros em que andamos por cima, mas sempre tivemos muito caráter, nunca viramos a cara para o jogo. Isso é uma equipe", afirmou Castro.

"Quarta-feira temos mais, a temporada está começando, são 20 dias de trabalho, ter consciência disso. É bom ganhar? É, mas o trabalho vai continuar. Muita gente vai nos colocar lá em cima, porque é um clássico, e nós vamos por os pés na terra, porque sabemos o que vem por aí. Parabéns a todos, grande equipe, grande grupo, orgulho enorme de treiná-los", concluiu.