Jeffinho assinou com o Lyon até o fim de 2027 - Divulgação/Lyon

Jeffinho assinou com o Lyon até o fim de 2027Divulgação/Lyon

Publicado 31/01/2023 15:37

França - O Lyon surpreendeu a todos e anunciou, nesta terça-feira (31), a contratação em defintivo do atacante Jeffinho, que estava no Botafogo. Com a venda, o Glorioso irá receber 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões), com a possibilidade de aumento de mais 2,5 milhões de euros (R$ 13,8 milhões) com metas a serem batidas pelo jogador no clube francês.

A princípio, Jeffinho iria para o Lyon em um empréstimo até o junho, com opção de compra ao final. Já na França, as partes chegaram a um novo acordo que concretizou a venda, em definitivo, do jovem de 23 anos ao clube francês. O último dia da janela de transferências internacionais fez com que a negociação fosse acelerada.

Em nota oficial, o Botafogo confirmou os valores da venda do jogador, e agradeceu pelo período em que vestiu a camisa do clube.

"O Botafogo agradece Jeffinho pelo comprometimento, dedicação e carinho pelo Clube e por sua torcida. Estamos orgulhosos de ajudar Jeffinho a realizar seu sonho de jogar na Europa e certos de que ele terá um futuro glorioso pela frente. Gostaríamos também de destacar o profissionalismo na condução das negociações por parte da OL e seus diretores, e também do Resende, que devem se sentir muito orgulhosos de suas conquistas no desenvolvimento de talentos", destacou o Botafogo, em nota oficial.

Jeffinho chega ao Lyon com uma lesão no tornozelo. Com isto, o atacante ainda não tem uma data prevista para fazer sua estreia pelo clube francês. Na última temporada, o jovem entrou em campo em 40 oportunidades, marcando quatro gols e dando sete assistências para seus companheiros.