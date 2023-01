Philipe Sampaio em atividade do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Philipe Sampaio em atividade do Botafogo no CT LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2023 13:17

Rio - Um dos destaques do sistema defensivo do Botafogo, o zagueiro Philipe Sampaio revelou detalhes da infância difícil que teve na Raposo Tavares, comunidade na Zona Oeste de São Paulo. Em entrevista ao "GE", o jogador contou que o futebol evitou que ele escolhesse o caminho das drogas e do crime.

"Cresci lá, nessa desigualdade que a gente vive, meus pais precisando trabalhar e eu tendo que ser responsável desde pequeno. O futebol me salvou do outro lado da vida, o mundo das drogas, do crime. Sempre tive um compromisso de mudar a vida dos meus pais. Quando crescemos em comunidade nosso maior sonho é virar jogador de futebol. Lá, tinha um projeto social e era mais para tirar as crianças das ruas do que propriamente formar jogadores, mas minha paixão (pelo futebol) nasceu ali", afirmou Philipe.

"Via meus pais saírem de casa oito da manhã e só voltarem à noite, eu ia para a escola, ter que criar responsabilidade naquela selva... Foi uma infância com dificuldade mas que nunca faltou nada, sempre tivemos o alimento na mesa. Respeito, igualdade e honestidade foi o que simbolizou tudo isso. Esse projeto social salvou minha vida por ter criado o compromisso em mim de não fazer as coisas erradas e me apresentar o futebol. Tive a responsabilidade de cumprir horário, ser responsável e que a gente poderia ter uma oportunidade na vida", completou.

O defensor também contou como iniciou sua trajetória no futebol com a ajuda do projeto Cohab Raposo Tavares.

"No projeto social, passou um olheiro do São Paulo na época, o Seu Toninho. Ele me viu, o pessoal falava bem de mim. Ele me convidou para fazer um teste lá e foi a partir dali que minha vida começou a mudar. A gente jogava em quadra, não tinha o parâmetro do campo e eu não era tão alto ainda. Ele disse que precisava de um zagueiro. Fui para Cotia, fiz uma avaliação de cinco dias e fui aprovado. Você sair da favela e ir para a base do São Paulo, que tem uma das melhores condições de trabalho, foi um choque", relatou.

Philipe Sampaio foi a primeira contratação da Era Textor no Botafogo. O zagueiro chegou ao clube em março do ano passado e disputou 22 partidas.