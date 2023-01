Lucas Perri foi destaque na partida entre Fluminense e Botafogo, pelo Campeonato Carioca, Maracanã - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2023 13:48

Mais do que dois pênaltis defendidos pelo Botafogo, Lucas Perri chegou ao quinto jogo - de sete disputados - sem ser vazado. Foram apenas quatro gols sofridos, sendo três deles na derrota para o Athletico-PR por 3 a 0, pelo Brasileirão de 2022. E assim, o goleiro conquista pontos importantes numa futura disputa com Gatito pela titularidade.



Contratado em agosto do ano passado para ser uma sombra do paraguaio no Glorioso, Lucas Perri, de 25 anos, teve a chance de se mostrar após a nova lesão do companheiro, que precisou operar o ombro esquerdo em novembro e ainda não voltou.

E deu conta do recado, como os números mostram. O pênalti defendido no clássico com o Fluminense, que permitiu ao Botafogo vencer por 1 a 0 no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, foi a cereja do bolo.



"Foi um dia maravilhoso, minha estreia no Maracanã e pude entrar com minha sobrinha, defendi o pênalti, o time saiu com a vitória… Foi um dia muito legal na minha vida", comemorou o goleiro na zona mista após o jogo.



Assim como o pênalti contra o Fluminense, Lucas Perri também pegou outro contra o Crystal Palace, em amistoso na Inglaterra no fim do ano, o que garantiu o 0 a 0. Além disso, as atuações seguras e as boas defesas o fazem forte concorrente pela titularidade, mesmo quando Gatito voltar a ficar à disposição.



"Gatito é um grandíssimo goleiro, mas minha responsabilidade é de ser goleiro do Botafogo. É uma responsabilidade muito grande, um clube com uma grande torcida. Espero trabalhar e o meu melhor para ter a confiança da torcida e fazer bons jogos", minimizou o goleiro, que ano passado jogou a Série B pelo Náutico, emprestado pelo São Paulo.

Jogos de Lucas Perri pelo Botafogo

Fluminense 0x1 Botafogo

Volta Redonda 1x2 Botafogo

Crystal Palace 0x0 Botafogo

Athletico-PR 3x0 Botafogo

Botafogo 3x0 Santos

Atlético-MG 0x2 Botafogo

Goiás 0x1 Botafogo