Luís Castro comemorou a vitória do Botafogo contra o Fluminense no CariocaVitor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2023 21:04

O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, neste domingo (29), em clássico válido pela quinta rodada o Campeonato Carioca. Após a vitória, o treinador Luís Castro elogiou a atuação da equipe alvinegra, destacando a entrega de seus jogadores e a estratégia para conquistar a vitória.

"Fomos uma equipe solidária. O árbitro teve que segurar muito o jogo porque ficou muito difícil pela forma como as equipes se entregaram. Nos entregamos muito, buscamos não dar qualquer espaço. Muito mérito ao Gabriel, que estava designado a subir a pressão e fez sempre no tempo correto", afirmou.

O Botafogo teve uma postura muito mais defensiva e apostou nos contra-ataques para superar a equipe de Fernando Diniz, que teve 68% da posse de bola durante a partida. No entanto, foi o Alvinegro que mais finalizou na partida, com oito chutes contra sete.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos nove pontos e alcançou a terceira colocação do Campeonato Carioca. O Fluminense permaneceu na segunda colocação, com dez pontos e um jogo a mais que o rival alvinegro.