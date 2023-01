Jeffinho está deixando o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 28/01/2023 17:54

O Botafogo anunciou na tarde deste sábado (28) que o atacante Jeffinho está de malas prontas para acertar com o Lyon, equipe que pertence a John Textor. A transação do atleta de 23 anos será de empréstimo com opção de compra.

Em nota oficial, o clube oficializou a negociação com o clube francês, que foi recentemente adquirido pela Eagle Football Holdings. Jeffinho viajará para Lyon na próxima segunda-feira (30) para realizar os exames médicos e assinar contrato com sua nova equipe.

"Botafogo e Olympique Lyonnais anunciam que conduziram negociações com o objetivo de chegar a um empréstimo com opção de compra do atleta Jeffinho. O jogador de 23 anos viaja para Lyon na segunda-feira (30), onde será submetido a exames médicos", afirma o clube em nota.