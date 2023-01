Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/01/2023 09:00 | Atualizado 27/01/2023 09:16

Rio - Sob o comando de Luís Castro, o Botafogo venceu mais uma no Carioca. O Glorioso entrou em campo com uma equipe alternativa e jogou o suficiente para derrotar o Madureira. No próximo domingo, o Alvinegro irá entrar em campo com seus titulares para encarar o Fluminense, no primeiro clássico da competição. O treinador português afirmou que dar rodagem ao elenco faz parte do planejamento para o começo da temporada.

"Vocês sabem que estamos a fazer esse jogos oficiais a regime de pré-temporada, que dura cinco a seis semanas. Essa pra temporada tem objetivo de dar rodagem a todos os jogadores do elenco e todos jogaram. Os objetivos foram cumpridos, foi dado tempo de jogo a mais jogadores, o grupo segue trabalhando forte, não olhamos apenas para jogos, que é o que geralmente fazemos, olhamos para o que a equipe necessita para a temporada. Objetivo cumprido, fundamentalmente", afirmou.

Luís Castro citou que o Botafogo tem objetivos que duram todo o ano, mas fez questão de dizer que não colocaria em campo uma equipe que não tivesse condições de representar bem o Alvinegro no Estadual.

"O que não podemos colocar em risco é o trabalho da equipe ao longo da temporada. Temos como objetivo conquistar títulos e ir para a Libertadores. Na minha opinião, todos os jogadores são fundamentais para o campeonato. Gosto muito do meu elenco e o defenderei. Não há jogador A ou B para tal campeonato, todos eles trabalham bem durante a semana e são premiados no jogo oficial. Ainda não estamos nesse momento, ainda não estamos 100%, mas jamais tomarei decisões que não qualifiquem o Botafogo para a final do Carioca ou para outras competições", disse.