Gabriel Pires festeja o seu gol na vitória alvinegra sobre o Madureira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2023 21:28

Depois de um primeiro tempo ruim, o Botafogo melhorou na etapa complementar e conseguiu mais uma vitória no Campeonato Carioca. Com gols de Gabriel Pires e Gustavo Sauer, o Alvinegro bateu o Madureira por 2 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Estadual, nesta quinta-feira.

O time de Luís Castro, com o resultado, chegou aos seis pontos e subiu para a quinta colocação. Já o Madureira aparece na vice-lanterna, com apenas dois pontos.

Agora, as duas equipes viram a chave para a quinta rodada da competição. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Já o Madureira enfrenta o Boavista no mesmo dia, mas às 20h15, no Elcyr Resende.

O JOGO

Com muitas faltas e perdas de posse de bola, o primeiro tempo foi truncado no Luso-Brasileiro. Nesse cenário, o Botafogo até conseguiu incomodar o Madureira, mas pecou nas finalizações e não obrigou o goleiro Dida a trabalhar. Na melhor delas, Lucas Piazon recebeu ótimo lançamento de Gabriel Pires e cruzou na medida para Luis Henrique. O atacante dominou, ajeitou o corpo e finalizou, mas a bola bateu na defesa.

O Tricolor Suburbano, por sua vez, fez Douglas Borges trabalhar nas duas oportunidades que chegou. Primeiro, o goleiro do Alvinegro fez boa defesa em uma cobrança de falta direta para o gol. Na sequência, após boa jogada coletiva pela esquerda, Pablo Pardal finalizou no canto, mas o arqueiro apareceu para afastar o perigo mais uma vez.

O segundo tempo foi diferente. O Botafogo finalmente se soltou, impôs seu ritmo e foi premiado com o gol na primeira finalização certa que conseguiu. Aos nove minutos, foi derrubado na entrada da área pelo zagueiro Maurício. Na cobrança da falta, Lucas Piazon levantou bola na área na medida para Gabriel Pries desviar e colocar o Alvinegro em vantagem.

O Alvinegro manteve a pegada, mas tomou um susto no único vacilo de Douglas Borges na partida. Após cobrança de escanteio aos 17 minutos, o goleiro não achou nada na saída para socar a bola, que sobrou limpa para Banguelê. Mesmo livre de marcação dentro da pequena área, o volante pegou mal e isolou.

Depois disso, o Madureira não voltar a incomodar. O Botafogo manteve o domínio e conseguiu ampliar a vantagem. Aos 43 minutos, Gabriel Pires descolou um ótimo passe para Gustavo Sauer, que apareceu livre de marcação na área. Cara a cara com o goleiro, o atacante não desperdiçou e matou o jogo.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Madureira



Data e Hora: 26/01/2023, às 19h30

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano



Cartões amarelos: Maurício Barbosa e Guilherme Ferreira (MAD)

Cartões vermelhos: -

Gols: Gabriel Pires (1-0)(11'/2ºT) / Gustavo Sauer (2-0)(43'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Douglas Borges; Rafael, Adryelson, Segovia e Hugo (Marçal, 26'/2ºT); Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Patrick de Paula, 20'/2ºT) e Gabriel Pires; Lucas Piazon (Gustavo Sauer, 35'/2ºT), Luis Henrique (Carlos Albero, 20'/2ºT) e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares, 26'/2ºT).

MAUREIRA (Técnico: Felipe Arantes)

Dida; Rhuan (Oliveira, 21'/2ºT) Maurício Barbosa, Pedro Cavalini e Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Pablo Pardal (Marcelinho, Intervalo) e Rafinha (Thiaguinho, 38'/2]T); Gustavo (Bruno Cosendey, 13'/2ºT) e Guilherme Augusto (Henrique, 21'/2ºT).