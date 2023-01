Gatito Fernández - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 26/01/2023 10:30

Rio - O Botafogo finalmente publicou na última quarta-feira a renovação de contrato do goleiro Gatito Fernández. O paraguaio, de 34 anos, renovou seu vínculo com o Alvinegro até o fim de 2024. O veterano defende o Glorioso desde 2017.

Gatito tem uma história importante no Alvinegro, sendo o jogador estrangeiro com mais partidas na história do clube carioca. Atualmente, o veterano está em recuperação de uma cirurgia no ombro e se encontra em fase de transição.

O paraguaio, de 34 anos, vem passando por problemas físicos nas últimas temporadas. Em 2020, ele sofreu uma lesão no meio do ano e não jogou mais. Em 2021, Gatito sequer entrou em campo. No ano passado, o arqueiro deu a volta por cima e participou de 44 jogos, porém, sofre uma grave lesão no ombro no fim do Brasileiro.