Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2023 14:32

O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Madureira, que acontece às 19h30 desta quinta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. As novidades são as presenças de Adryelson, Gabriel Pires, Matheus Nascimento e Segovia. Já Carli, Eduardo, Gatito, Kayque, Jeffinho e Lucas Fernandes continuam de fora, pois seguem no DM.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Atletas relacionados para o jogo com o Madureira. PRA CIMA! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jHDoBLEVHU — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 26, 2023

Vale lembrar que Adryelson havia sido desfalque da estreia do time principal, contra o Volta Redonda, porque ainda se recuperava de um problema físico não especificado pelo clube. Já Segovia foi baixa naquela ocasião por questões burocráticas.

Gabriel Pires, por sua vez, até foi relacionado para aquele jogo, mas acabou vetado por conta de uma amigdalite bacteriana.

Por fim, Matheus Nascimento havia sofrido uma lesão ocular durante uma atividade da Seleção Brasileira sub-20, em novembro do ano passado, e ainda se recuperava plenamente para estrear na semana passada.