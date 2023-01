Zagueiro Klaus deixa o Botafogo - Divulgação

Zagueiro Klaus deixa o BotafogoDivulgação

Publicado 25/01/2023 17:21

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (25) a saída de Klaus. O zagueiro, uma das últimas contratações pré-SAF no elenco principal, rescindiu o contrato e irá jogar pelo RWD Molenbeek, da Bélgica.

Klaus é mais um jogador envolvido em negociação entre o Glorioso e o clube da segunda divisão belga de John Textor, dono da SAF alvinegra.



No ano passado, o quinteto formado por Juninho, Ênio, Rikelmi, Luís Oyama e Barreto foi negociado qao RWD Molenbeek à medida que as contratações da SAF chegaram para reforçar o elenco do Botafogo.



Fora dos planos, Klaus foi emprestado ao Atlético-GO em 2022 para a disputa do Brasileirão e tinha contrato até o fim deste ano.