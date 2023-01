Adryelson - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 24/01/2023 16:44



O treinador Luís Castro contou com dois bons reforços no treino realizado nesta terça-feira (24). O zagueiro Adryelson e o meia Gabriel Pires treinaram normalmente com o grupo e devem ficar à disposição para enfrentar o Madureira, nesta quinta-feira (25), pelo Campeonato Carioca. A informação é do "ge".

Adryelson se destacou durante a vitória contra o Volta Redonda na última rodada, mas acabou apresentando problemas musculares e foi preservado pela comissão técnica. Mesmo que tenha treinado normalmente, sua presença contra o Madureira é incerta, já que a comissão técnica quer garantir que ele esteja 100% antes de retornar ao campo.

Gabriel Pires, por outro lado, tem um caso bem mais tranquilo. Ele estava afastado após ser diagnosticado com um quadro de amigdalite e passou por tratamento intensivo. Sem dores e curado, o meia alvinegro foi examinado e liberado pelo departamento médico, e está a disposição do treinador Luís Castro para a próxima partida.

O Botafogo enfrenta o Madureira nesta quinta-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca.