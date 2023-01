Layout do ônibus do Botafogo para temporada 2023 foi escolhido por votação da torcida - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 24/01/2023 15:56

Rio - O Botafogo realizou uma votação para a torcida escolher o layout do novo ônibus do clube. Nesta terça-feira, o resultado foi divulgado. O modelo que ganhou a votação da torcida tem o escudo e o nome do clube "Botafogo de Futebol e Regatas" escritos na lateral. Além disso, o termo "Glorioso", apelido do clube carioca, estará presente na parte superior do veículo.

O novo ônibus será desenvolvido pela parceria com a empresa MM Aluguel de Carros, que já apresentou o veículo de transporte personalizado do futebol feminino. Antes deste acordo, o Botafogo tinha ônibus da Mercedes-Benz, em parceria que durou cerca de dez anos. A mudança está prevista já para este início de temporada nas partidas do Campeonato Carioca.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h30, no estádio Luso-Brasileiro. O adversário será o Madureira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O duelo contra o Vasco, que teria sido nesta segunda, foi adiado para 16 de fevereiro a pedido do mandante e criticado pelo comandante português.