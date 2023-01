Erison está na mira do São Paulo para 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Erison está na mira do São Paulo para 2023Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2023 17:18

Rio - Emprestado ao Estoril, de Portugal, o atacante Erison, que pertence ao Botafogo, está na mira do São Paulo para 2023. No entanto, a diretoria do Tricolor Paulista vê a negociação como muito difícil, especialmente por conta dos altos valores pedidos pelo Glorioso para realizar um negócio. A informação é do portal "UOL".

Erison foi o artilheiro do Botafogo na temporada de 2022. No entanto, acabou perdendo espaço com o técnico Luís Castro e foi emprestado ao clube português até junho deste ano. O Estoril, inclusive, chegou a um acordo para receber 10% de uma futura venda do atacante.

O São Paulo ofereceu cerca de 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,7 milhão, na cotação atual) para contar com o jogador por empréstimo. No entanto, o departamento de futebol do Botafogo planeja apenas uma venda em definitivo. "El Toro" possui contrato com o Glorioso até dezembro de 2025.