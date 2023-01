O diretor de futebol André Mazzuco representará o clube no evento - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 22/01/2023 15:46

O modelo de gestão do Botafogo, que chamou atenção em 2022, será reconhecido em premiação neste domingo (22), em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em evento do Congresso Internacional de Ciências do Futebol, o Glorioso foi o destaque na categoria Responsabilidade Social pelo trabalho realizado com os atletas jovens.



O Diretor de Futebol André Mazzuco representará o Botafogo no evento, e falará em nome do empresário norte-americano John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) alvinegra.

Nas atividades com os jovens jogadores formados nas categorias de base, o Glorioso acompanha todo o processo escolar e dá o suporte fora das quatro linhas.



O Congresso Internacional de Ciências o Futebol, Futsal e Beach Soccer, acontece nos dias 21, 22 e 23 de janeiro, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tem como objetivo principal promover a socialização de conhecimentos técnicos, científicos e interação entre profissionais e acadêmicos da indústria esportiva.