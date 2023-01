Marçal comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Marçal comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Volta RedondaFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2023 13:44

O lateral-esquerdo Fernando Marçal brincou com o gol e o número usado na vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda por 2 a 1, na última quinta-feira, pelo Campeonato Carioca. Isso porque, na ocasião, ele vestiu a camisa 11, geralmente utilizada por atacantes ou meio-campistas ofensivos. Em entrevista pós-jogo à "Botafogo TV", ele revelou um momento descontraído com o elenco e admitiu que não esperava a sobra da bola na área para abrir o placar no Raulino de Oliveira.



"Antes do jogo, quando soubemos da numeração, a gente até brincou: 'po, Marçal, com a 11?'. E eu brinquei: 'dentro da área o baixola é embaçado'. Foi uma brincadeira, obviamente não esperava aquela bola dento da área. Mas sobrou, fui feliz, ajudei meu time, ganhamos três pontos fora. É ir para frente, o ano é longo. Tenho certeza que temos muito a dar ainda".

Jogada muito bem trabalhada e o primeiro do Fogão na temporada. Vamos pra cima! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KnAHYDLOZc — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2023

Vale lembrar que Marçal veste a camisa 21 desde que chegou ao Botafogo, no meio do ano passado. No entanto, o Botafogo não adotou a numeração fixa para o Estadual. Dessa forma, todos os titulares contra o Volta Redonda usaram números de 1 a 11.

Em tempo: em busca de mais uma vitória, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h30, para enfrentar o Madureira no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O duelo contra o Vasco, pela terceira rodada, foi adiado.