Luís Castro, do Botafogo, na área técnica do Raulino de OliveiraFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/01/2023 23:42

O técnico Luís Castro ficou incomodado com o adiamento do clássico entre Vasco e Botafogo. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o treinador criticou a decisão e destacou que não houve "respeito nenhum" ao planejamento do time de General Severiano.

"Claro que muda (o planejamento). Eu, sinceramente, não estava habituado a isso. Não estava habituado a mudarem de jogos de um dia para o outro. Não há respeito, neste momento, nenhum pelo planejamento, mas ok. Estou aqui como treinador, tenho que dar o melhor de mim. Mas acho que a vida é feita de respeito: eu respeito muito quem toma as decisões, e quem toma as decisões tem que me respeitar muito, enquanto eu como figura treinador", disse o treinador do Botafogo.

O Clássico da Amizade estava marcado para acontecer na próxima segunda-feira. No entanto, o Vasco solicitou - e a FERJ aceitou - o adiamento do confronto. Vale lembrar que o Cruz-Maltino está em excursão pela Flórida, nos Estados Unidos, e não teria como usar o time titular.



No planejamento do Botafogo para o inicio do Campeonato Carioca, a ideia era mandar a campo a equipe B nos jogos do fim de semana e a principal nos jogos do meio de semana. Embora estivesse marcado para segunda, o Alvinegro jogaria o clássico com o time B.

Em tempo: com esse adiamento, o Glorioso volta a campo apenas na quinta-feira da semana que vem, às 19h30, para enfrentar o Madureira no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto é válido pela quarta rodada do Estadual.