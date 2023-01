Joel Carli ao lado do diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco - Foto: Vítor Silva

Joel Carli ao lado do diretor de futebol do Botafogo, André MazzucoFoto: Vítor Silva

Publicado 18/01/2023 16:56

O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, não escondeu a felicidade pela renovação de contrato com Carli. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o dirigente exaltou o zagueiro e ressaltou que o clube nunca teve dúvidas de prolongar o vínculo do jogador, que agora é válido até o fim de junho de 2023.

"Estamos reunidos aqui para um momento bem especial. Anunciar a renovação do nosso capitão, e não é capitão por acaso. Chegou no Botafogo em 2016 e, desde então, recebe essa homenagem como capitão, porque é realmente o nosso capitão. O Botafogo nunca teve dúvidas de prolongar ainda mais essa história linda que o Carli tem feito no clube", disse Mazzuco.

"Tudo que ele nos ajuda como ser humano, tudo que ele nos ajuda como atleta. A gente está muito feliz de ter o Carli do nosso lado. Falo por mim, pelo grupo, pelo clube. Ele nos ajuda demais em todos os sentidos, não à toa é um ídolo", completou.

Vale lembrar que, na temporada passada, Carli se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo. Ele até conseguiu ficar em primeiro no ranking, mas acabou ultrapassado pelo goleiro Gatito Fernández pouco tempo depois.

"Essas coisas fazem muita relevância na história dos clubes. Ter pessoas que representam tanto o clube, e a gente, às vezes, sente falta um pouquinho. Ter o Carli conosco é um privilégio e um honra. É um momento feliz", finalizou Mazzuco.