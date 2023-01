Botafogo deve adotar o Luso Brasileiro como sua casa no Carioca - André Moreira/ VRFC

Botafogo deve adotar o Luso Brasileiro como sua casa no CariocaAndré Moreira/ VRFC

Publicado 18/01/2023 10:52 | Atualizado 18/01/2023 11:05

Rio - Sem o Nilton Santos à disposição, o Botafogo estuda outras opções para mandar os seus jogos no Campeonato Carioca. Segundo o "ge", o estádio Luso Brasileiro, da Portuguesa, na Ilha do Governador, é o preferido do clube para realizar as partidas.

Além do Luso Brasileiro, o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, é outra opção. Entretanto, a distância para a cidade do Rio de Janeiro é um ponto negativo na avaliação, já que aumentaria o desgaste por conta do deslocamento.

O Botafogo decidiu colocar gramado sintético no Nilton Santos. As obras começaram nesta semana e tem prazo de dois a três meses para conclusão. O Alvinegro espera ter o estádio à disposição para a estreia na Sul-Americana, em abril.