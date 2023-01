Carlos Alberto comemora acerto com o Botafogo e diz: 'Vim para ganhar títulos'

Carlos Alberto pertence ao América-MG e chegou ao Botafogo por empréstimo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Carlos Alberto pertence ao América-MG e chegou ao Botafogo por empréstimoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2023 17:01

Nesta terça-feira, o Botafogo apresentou o atacante Carlos Alberto. Durante a entrevista coletiva, o jogador falou sobre a parceria que fez com Matheus Nascimento na Seleção Brasileira e ressaltou que chega ao Alvinegro para ganhar títulos.



"Feliz de estar aqui. Como eu já frisei, desde a primeira ligação que recebi, não pensei duas vezes em estar aqui. Sobre o Matheus (Nascimento), brinquei com ele: 'vim aqui para ganhar títulos novamente'. Então, vamos, que seja um grande ano. Estou muito feliz de estar aqui. Que eu possa ajudar, que eu possa somar. Se Deus quiser, que a gente possa atingir os objetivos traçados para essa temporada", contou o atacante.

Carlos Alberto tem apenas 20 é cria do América-MG. O vínculo com o Botafogo é por empréstimo e válido até o fim da temporada. No contrato, ainda há uma opção de compra.



"Eu sou um cara rápido, gosto muito de ganhar o fundo, dar muitas assistências ali para os meus companheiros. Talvez essa seja a minha maior característica, um cara de velocidade e força. Jogar (na direita), mesmo não sendo a minha perna trocada, eu me sinto muito bem ali", disse Carlos Alberto.

Carlos Alberto é o terceiro reforço do Botafogo para 2023 Foto: Vítor Silva/Botafogo

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE CARLOS ALBERTO

CONTATO COM TIQUINHO SOARES

"Quando recebi a notícia de que viria para cá, mandei mensagem para ele. Ele foi bem atencioso. Tiquinho dispensa comentários, é um cara fantástico. Como falei para ele, vim para ajudá-lo a fazer os gols, que seja assim pelo restante do ano".

CONCORRÊNCIA

"Sou um cara que, ali na frente, atuo em todas as posições. Mas especificamente falando da ponta direita, foi onde eu subi, onde eu cresci. Eu chego esse ano para fazer uma disputa saudável, querendo ganhar meu espaço, normal. Que eu possa mostrar dentro de campo, a quem escolher e quem jogar".

NOVO DESAFIO E PRESSÃO



"Estou muito feliz. Quando se fala de Botafogo, muita gente falou sobre isso (torcida exigente), se eu estava preparado. Isso daqui é uma oportunidade grandiosa na minha vida. Estou aqui para desempenhar meu futebol, para dar alegrias aos torcedores. Então, todas as vezes que eu entrar em campo, creio que não vai ter pressão. Estou ali para me divertir, para ser alegre. Vai ser assim pelo resto do ano, sempre buscando o meu melhor. Pressão não tem, mas tem vontade de vencer e vontade de ajudar", disse.

GRAMA SINTÉTICA NO NILTON SANTOS

"Você tem que estar ligado no jogo todo, porque o estilo da bola diferente, as coisas acontecem de uma maneira mais rápida. É bem isso, acho que você treinando, jogando, pega isso muito rápido. Para gente, creio que vai ser bom. Para os adversários que vierem jogar aqui, podem até sentir. Que a gente possa usar isso ao nosso favor".