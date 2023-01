Júnior Santos - Vitor Silva/Botafogo

Júnior SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2023 14:50

Rio - O Botafogo ainda não desistiu de ter Júnior Santos em seu elenco para 2023. Nesta segunda-feira, o time carioca fez uma nova proposta de empréstimo ao Sanfrecce Hiroshima-JAP, mas desta vez se dispondo a pagar integralmente o salário do jogador. A informação é do site "GE".

No fim do ano passado, o Botafogo já havia tentado a permanência de Júnior Santos. No entanto, os japoneses sinalizaram que só realizariam uma venda em definitivo, no valor de R$ 20 milhões, algo que foi descartado pelo Glorioso. Como o jogador não recebeu mais nenhuma proposta neste período, o Botafogo viu uma nova chance de tentar o empréstimo.

Além do Botafogo, outros clubes do Brasil demonstraram interesse em contratar Júnior Santos. Apesar da concorrência, há otimismo de que o jogador retorne ao time carioca.

Com a camisa do Botafogo, Júnior Santos disputou 15 partidas, com um gol marcado e duas assistências. Ele terminou o ano como titular do time de Luís Castro.