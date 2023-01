Lucio Flávio é o técnico do time B do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Lucio Flávio é o técnico do time B do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/01/2023 19:40

Rio - O Botafogo frustrou a torcida na estreia da temporada 2023. O Alvinegro começou bem, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Leandro e precisou correr atrás do resultado após Higor Leite acertar um chute do meio-campo. O técnico Lúcio Flávio destacou o bom início de partida do time, mas lamentou a derrota.

"Não foi a estreia que esperávamos. Time teve uma resposta boa no primeiro tempo. Até pela situação de ser uma equipe jovem, pelo erro que aconteceu, o time deixou o passe ficar mais lento. Depois da parada, ajustamos, time voltou a ter o controle com chances de empatar", destacou o treinador.

Após o apito final, o Botafogo deixou o campo sob vaias. O técnico Lúcio Flávio também foi alvo de críticas dos torcedores presentes no Nilton Santos. O treinador, no entanto, não acredita em pressão sobre o time B e confia na sequência do projeto para as próximas rodadas do Carioca.

"Acho que, independente de ter sido o time B ou não, toda estreia é um pouco diferente. Tem ansiedade, por ser uma situação nova e um elenco novo. Nós passamos hoje por esse processo, de ter jogadores atuando pela primeira vez em ambiente profissional", disse Lúcio Flávio, que ressaltou a importância do projeto.

"O clube também aposta muito em ter esses jogadores aproveitados no time de cima. Dando a eles chance de jogar em competições como essa vai fazer com que eles amadureçam e dar chance de jogar. O jogo por si só e estar vestindo a camisa do Botafogo é uma pressão, e eles têm consciência de tudo isso", completou.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (19), contra o Volta Redonda, às 19h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira.