John Textor, acionista majoritário do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/01/2023 10:30

Rio - Em busca de reforços pontuais para fechar o elenco para o primeiro semestre de 2023, o Botafogo não deverá fazer investimento financeiros em contratações neste começo de ano. De acordo com informações do "blog do Gentile", do portal "FogãoNet", John Textor vetou qualquer dinheiro para transferência nesse primeiro momento do ano.

A decisão do norte-americano impediu que o Glorioso fechasse com Edigar Junio. O atacante, de 32 anos, tinha um acordo salarial, com o Alvinegro, porém, o V-Varen Nagasaki, do Japão, pediu US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) para liberá-lo. A decisão acabou encerrando as tratativas com o ex-jogador do Bahia.

Para esta primeira janela de transferências a expectativa do Botafogo é fazer as três contratações restantes (lateral-direito, ponta-direita e centroavante). O clube carioca fez propostas por Giovanni González e Facundo Pellistri. No entanto, os jogadores só irão chegar ao Glorioso, caso não haja custos nas operações.